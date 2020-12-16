الأمم المتحدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن بالغ أسفها بسبب وفاة أو اختفاء ما يصل إلى 21 لاجئاً ومهاجراً من فنزويلا، بما في ذلك أطفال، بعد انقلاب قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.ودعت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في بيان صحفي صادر اليوم، فنزويلا وترينيداد وتوباغو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المهربين والمتاجرين بالبشر من نقل اللاجئين والمهاجرين في رحلات بحرية خطيرة.// انتهى //00:15ت م0236