الأمم المتحدة 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن استنكاره لتزايد الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي حول العالم، مشدداً على ضرورة التصدي للإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة ضدهم.وأبدى غوتيريش في البيان الصحفي الصادر اليوم عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قلقه من عدد القيود خلال جائحة كوفيد-١٩، والهجمات ضد الصحفيين، مشيراً إلى أن الكثيرين من الصحفيين تعرضوا للمضايقات وأعمال الترهيب والعقوبات والقتل والاحتجاز التعسفي.ودعا غوتيريش، الحكومات للإفراج الفوري عن الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد أداء عملهم، مشدداً على دعواته السابقة لبذل جهود متضافرة للتصدي لاستشراء الإفلات من العقاب على تلك الجرائم.وأكد أهمية عمل الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لمساعدة جميع الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتهم اليومية.// انتهى //00:15ت م0237