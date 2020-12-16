الجزائر 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية تومور بمنطقة ديفا جنوب شرق النيجر, وراح ضحيته العديد من المدنيين.وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، عن تضامنها مع ذوي الضحايا الأبرياء، وتجدد وقوفها مع النيجر حكومةً وشعباً في هذا الظرف العصيب، وتؤكد التزامها الثابت تجاه الإرهاب، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية لاجتثاث هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية.// انتهى //00:18ت م0238