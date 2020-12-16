سياسي/ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستنكر الهجمات في النيجر ونيجيريا
الأربعاء 1442/5/1 هـ الموافق 2020/12/16 م واس
أديس أبابا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم، عن استيائه من الهجوم الإرهابي في جنوب النيجر، الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء.
كما أدان رئيس المفوضية في بيان له، الهجوم على مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا شمال نيجيريا واختطاف العديد من الطلاب.
ودعا محمد إلى تكثيف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وإلى مزيد من التضامن مع دول المنطقة إزاء تجدد الأنشطة الإرهابية حول بحيرة تشاد.
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