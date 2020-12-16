أديس أبابا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم، عن استيائه من الهجوم الإرهابي في جنوب النيجر، الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء.كما أدان رئيس المفوضية في بيان له، الهجوم على مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا شمال نيجيريا واختطاف العديد من الطلاب.ودعا محمد إلى تكثيف مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وإلى مزيد من التضامن مع دول المنطقة إزاء تجدد الأنشطة الإرهابية حول بحيرة تشاد.// انتهى //00:38ت م0240