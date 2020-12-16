الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين: 990 مليار ريال الإنفاق المعتمد لميزانية 2021الملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بتشكيل الحكومةالقيادة تهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان .. وتعزي ملك إسواتينيولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك الأردنولي العهد: مواصلة مكتسبات رؤية 2030الميزانية: 990 مليار ريال المصروفات المقـدرة للعـام 2021.. والإيــرادات 849 مليار ريــالوزير المالية: تعافٍ سريع للاقتصاد الوطنيوزارة المالية: مستهدفات المملكة استمرار الصـرف على المشـروعـات الكـبرى وبرامـج تحقيـق الرؤيـةأمير الرياض يطّلع على مقترحات الأنشطة الترفيهية والسياحيةالمعلمي: ملتزمون ببذل كل الجهود للنهوض بحياة الأشقاء اليمنيينرابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدةأمير الكويت للبرلمان: لا وقت لتصفية الحساباتالبحرين.. مرحلة زاهرة من الإصلاحات والتحديث الشاملبناء 8300 وحدة استيطانية بالقدساغتيال فخري زاده وأيدي الانتقام «المرتعشة»أميركا تفرض عقوبات على تركيابايدن يدعو الأميركيين إلى طي صفحة الانتخابات.. ويندد بإنكار ترمب للنتائج// يتبع //06:03ت م0003