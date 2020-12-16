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الأربعاء 1442/5/1 هـ الموافق 2020/12/16 م واس
الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: 990 مليار ريال الإنفاق المعتمد لميزانية 2021
الملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بتشكيل الحكومة
القيادة تهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان .. وتعزي ملك إسواتيني
ولي العهد يتلقى اتصالاً من ملك الأردن
ولي العهد: مواصلة مكتسبات رؤية 2030
الميزانية: 990 مليار ريال المصروفات المقـدرة للعـام 2021.. والإيــرادات 849 مليار ريــال
وزير المالية: تعافٍ سريع للاقتصاد الوطني
وزارة المالية: مستهدفات المملكة استمرار الصـرف على المشـروعـات الكـبرى وبرامـج تحقيـق الرؤيـة
أمير الرياض يطّلع على مقترحات الأنشطة الترفيهية والسياحية
المعلمي: ملتزمون ببذل كل الجهود للنهوض بحياة الأشقاء اليمنيين
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط بميناء جدة
أمير الكويت للبرلمان: لا وقت لتصفية الحسابات
البحرين.. مرحلة زاهرة من الإصلاحات والتحديث الشامل
بناء 8300 وحدة استيطانية بالقدس
اغتيال فخري زاده وأيدي الانتقام «المرتعشة»
أميركا تفرض عقوبات على تركيا
بايدن يدعو الأميركيين إلى طي صفحة الانتخابات.. ويندد بإنكار ترمب للنتائج
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