وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( التعافي الاقتصادي ) : أظهرت المؤشرات التي حملتها الميزانية العامة للدولة، نجاح رؤية المملكة 2030 وبرامجها، في إحداث تحول اقتصادي شامل، ارتكز على تنويع الاقتصاد، وزيادة كفاءة الإنفاق، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنشاط الاقتصادي، وهذا بدوره دفع اقتصادنا إلى الانطلاق نحو آفاق أوسع وأشمل، وساعده على التكيف مع المتغيرات الحرجة التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة «كورونا»، وكان دافعاً للعمل على تنفيذ البرامج الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.وتابعت : حكومة خادم الحرمين حريصة على أن تكون حاجات المواطنين ومطالبهم، في أولويات الإنفاق الحكومي، ولذلك صدرت توجيهات خادم الحرمين في كلمته أمس، بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية.وبينت : أرقام الميزانية تؤكد نجاح المملكة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات، والاستمرار في الانضباط المالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وهي تركز على الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية ودعم القطاع الخاص، وكسب ثقته في الاستمرار في تنفيذ عمليات الإصلاح الاقتصادي، وهذا ليس بمستغرب كون رؤية 2030 تركز على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني المحلي الإجمالي، لتصل إلى نسبة 65 % بحلول 2030.وواصلت : التقارير الاقتصادية العالمية أشادت بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، ومن أبرزها تطبيق كفاءة الإنفاق وتنويع الاقتصاد والمحاسبة والشفافية، وسدّ منافذ الفساد، وضبط كل من يتعدى على المال العام، وهذه عوامل حسنت الشكل العام للاقتصاد، لمواجهة الضغط الذي حدث من هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وستضمن لاقتصادنا في المستقبل المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي.// يتبع //06:03ت م0004