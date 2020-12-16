وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( رغم التحديات.. موازنة 2021 مبشرة ) : رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن موازنة السعودية للعام القادم 2021 تحمل مؤشرات إيجابية وتحسنا متواصلا للأرقام الاقتصادية والمالية، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.وتابعت : التطور المستمر على مختلف الأصعدة والقطاعات، يؤكد على سياسة الدولة المستقرة رغم المؤثرات الكبيرة غير المتوقعة، بدءا بجائحة فايروس كورونا وتراجع أسعار النفط.واسترسلت : فرغم تأثر اقتصادات الدول الكبرى بسبب الجائحة، إلا أن الدولة سعت بحنكتها ومبادرتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ قرارات مدروسة تغلبت على الجائحة، وساهمت في عودة الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات مقارنة بالدول الأخرى.وأكدت : إن موازنة العام القادم تبعث في طياتها التفاؤل لاستكمال مسيرة التنمية، ومواصلة الأعمال، واستكشاف الفرص الواعدة بالمستقبل، وما يبعث الطمأنينة أكثر، أن السعودية استطاعت في سنوات معدودة فقط الخروج من عباءة الاقتصاد النفطي بصفته المصدر الوحيد للإيرادات، وتنويع مصادرها عبر رفع الإيرادات غير النفطية لمستويات قياسية، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته البناءة للسنين القادمة.// يتبع //06:04ت م0007