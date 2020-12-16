طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات الممثلة الخاصة بالإنابة ، وتأكيدها على أن العملية السياسية مستمرة وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، معلنة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية.وأشارت إلى زيارة نائب السفير الألماني في ليبيا ديفيد غوديش لبنغازي ولقائه رئيس وأعضاء البلدية الدور الذي تقوم به ألمانيا من خلال الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج وكذلك الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.وتناولت الاتصال الهاتفي بين وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وتم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، كما تم بحث المستجدات حول الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ،منوهه أنه تم توجيه دعوة للوزير لزيارة موسكو مطلع العام القادم .ونوهت إلى فشل التصويت على مقترحي البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيرة إلى انتهاء جلسة تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مقترحي آلية اختيار السلطة التنفيذية.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا، مبينا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وإن واشنطن حذرت الدول من إرسال أسلحة لليبيا.وعرجت صحف ليبيا على دعوة مجلس الأمن، المشاركين في الحوار السياسي الليبي إلى مضاعفه الجهود ، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه الملتقى حتى الآن، وشدد مجلس الأمن في بيانه على أهميةوجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، ودعا إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه .// انتهى //07:34ت م0009