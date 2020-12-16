القاهرة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، أخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 23 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.وسلّطت الضوء على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على تركيا تستهدف صناعاتها الدفاعية ردًا على شرائها منظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وذلك بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا "كاستا".وتحدثت صحف الأربعاء عن اتهام الأمم المتحدة أمس حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي الذي يشهد حربًا بين القوات الفيدرالية وقادة تحرير الإقليم.ونوّهت إلى تأكيد الجيش الليبي التزامه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مُعربًا في الوقت ذاته عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة لميليشيات الوفاق في طرابلس ومصراتة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 73 مليون إصابة، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة تطعيمات بلقاحات ضد الفيروس في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.// انتهى //09:45ت م0014