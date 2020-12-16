الخرطوم 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تصريحات وزير الري السوداني بأنه ثلاث نقاط جوهرية لم يُتفق عليها بشأن أزمة سد النهضة.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا،ليرتفع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 21864 متضمنة 1372 وفاة، وتعافي 12667 حالة.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى فشل منتدى الحوار السياسي الليبي، أمس، في اختيار النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد،وذلك بعد امتناع 21 عضواً من أصل 71 عن التصويت بسبب التحفظ على سياسة البعثة الأممية.وعرجت على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أحد عشر مواطنا فلسطينيا من محافظتي القدس المحتلة والخليل.وسلطت الضوء على إحباط قوات حرس السواحل بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقفت خلالها 93 مهاجراً من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون التوجه نحو الحدود الإيطالية.ونشرت صحف الأربعاء إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية أمس انفجار أربع عبوات ناسفة محلية الصنع, وإبطال مفعول عبوة ناسفة خامسة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.ونقلت عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، بأن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.// انتهى //09:54ت م0016