طوكيو 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم سائرة على نهج أداء قوي لوول ستريت مساء فيما ارتفعت الأسهم المرتبطة بشركة أبل بعد تقرير ذكر أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها.وقفز المؤشر نيكي 0.26 % إلى 26757.40 نقطة.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % ليغلق عند 1786.83 نقطة.وارتفع 25 مؤشراً فرعيًا لقطاعات من 33 مؤشراً في بورصة طوكيو عند الغلق، وكانت قطاعات الورق والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب الأعلى أداء في البورصة الرئيسية.// انتهى //11:09ت م0027