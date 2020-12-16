بيروت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجمود الذي يسيطر على عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد ارتفاع حدة السجال بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حول تحديد مسؤولية الطرف المعطل لتشكيل الحكومة.وأوردت تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية أمس من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات إسرائيل التهويدية المتسارعة ضد المسجد الأقصى وباحاته مطالبة المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات.وأخبرت صحف اليوم عن تصنيف الولايات المتحدة أمس تنظيم سرايا المختار الذي يستهدف أمن البحرين منظمة إرهابية عالمية ،مشيرة إلى أنها تتلقى دعماً من إيران، واتهمتها بالتآمر لشنّ هجمات على أمريكيين في البحرين.ولفتت الانتباه إلى موافقة مجلس الأمن الدولي أمس على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط.وأشارت إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس عن مقتل نائب حاكم كابول محبوب الله محبي ومساعده وجرح حارسان شخصيان في انفجار قنبلة مثبتة بسيارته في العاصمة الأفغانية.وتطرقت صحف بيروت إلى إبلاغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أمس بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.// انتهى //11:10ت م0028