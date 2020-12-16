إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أكد بأن المملكة العربية السعودية وقفت مع باكستان في أصعب الأوقات.واهتمت برفض الحكومة الباكستانية مطالبة أحزاب المعارضة بعزل رئيس الوزراء عمران خان وعقد انتخابات مبكرة في البلاد، ودعوتها للمعارضة إلى الحوار لحل الخلافات السياسية بالأسلوب الديمقراطي.وعرجت الصحف على تكثيف الحكومة الباكستانية اتصالاتها مع مختلف الشركات العالمية لشراء لقاح فيروس كورونا وتوفيره في باكستان بأسرع وقت ممكن.وأشارت إلى تقديم اليابان دعماً مالياً للحكومة الباكستانية لتعزيز جهودها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.ونشرت خبر اتفاق باكستان وليبيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، وعرض باكستان على ليبيا استعدادها على المساهمة في تدريب عناصر الجيش الليبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.وتناقلت في الشأن الدولي سيطرة خوف التعرض لموجة ثالثة لفيروس كورونا على الدول الأوروبية.// انتهى //11:24ت م0029