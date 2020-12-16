رام الله - الخليل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من رام الله والخليل.وأفادت مصادر محلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين محمد زهدي شريف عوض، وأخيه شريف، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت بمحتوياته وحطمت أثاثه وأبوابه الداخلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت محمد صبحي حمدان، بعد دهم منزله في البلدة وتفتيشه في بلدة دورا القرع شمال شرق رام الله.// انتهى //11:28ت م0030