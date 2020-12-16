بغداد 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2021 والتي مازالت لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن تمهيدا لمناقشتها والتصويت على بنودها, منوهة بتضمين الموازنة تخصيصات مالية لإكمال المشاريع المتلكئة والتي قطعت مراحل إنجاز متقدمة.وتناولت صحف اليوم المشاورات التي يجريها وفد حكومة إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية , مبرزة المراحل التي قطعتها على طريق إنهاء القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.وتطرقت الصحف مجدداً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية, منوهة بالمقترحات المطروحة لإعادة سعر الصرف إلى الوضع المعتاد المستقر منذ عدة سنوات.وعرجت على قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم أمس, ومن بينها منح شبكة الإعلام العراقي صلاحية التنفيذ المباشر لمشروع الشاشة التفاعلية، ودعم توجه وزارة الصحة لشراء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا",وتعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية للحد من انتشار الفيروس.وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف التوقعات بشأن احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل، بسبب مخاوف من وقوع عمليات تزوير نتيجة عدم اعتماد النظام البايومتري وضيق الوقت المتزامن مع عدم اكتمال الاحتياجات اللوجستية والتخصيصات المالية التي تطالب بها مفوضية الانتخابات.// انتهى //11:30ت م0031