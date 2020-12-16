العيص 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسقدّم مستشفى العيص العام في المدينة المنورة خدماته خلال الشهر الماضي لـ 424 مستفيداً.وبينت صحة المدنية المنورة أن عيادات الكلى قدمت خدماتها العلاجية لـ 247 مستفيداً، فيما استقبلت عيادات طب الأسنان 51 مراجعاً، وعيادات العيون 126 مراجعاً، كما تم إجراء ما يقارب 7780 فحصاً مخبرياً.يذكر أن مستشفى العيص العام تبلغ سعته السريرية أكثر من 50 سريراً، ويقدم خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية وقد تم إنشاء المستشفى في عام 1410 هـ ويتبعه ثمانية مراكز رعاية صحية أولية وهي ( العيص – مصادر – المراميه – سليلة – جهينة –المربع – ترعه – المثلث – مركز صحي الضايعة).// انتهى //11:33ت م0032