إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسوصل وفد من اللجنة السياسية لحركة طالبان الأفغانية برئاسة الملا عبد الغني بردار اليوم إلى باكستان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين حول عملية السلام الأفغانية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وفد حركة طالبان سيلتقي برئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.وأضاف أن زيارة وفد اللجنة السياسية لطالبان تعد جزءًا من سياسة باكستان للتواصل مع الأطراف الأفغانية الرئيسية في عملية السلام الأفغانية بهدف تسهيل المفاوضات بين الأفغان، والتي بدأت في الدوحة في 12 سبتمبر 2020م، مشيراً إلى أن الزيارة تعد الثانية للوفد المذكور الذي زار باكستان في أغسطس الماضي.وأكد البيان أن باكستان ستواصل دعم تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق وشاملة من أجل السلام الدائم والاستقرار والازدهار في أفغانستان والمنطقة.من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن وفد اللجنة السياسية لحركة طالبان يضم 9 أعضاء، وأن زيارته الحالية تأتي تلبية لدعوة من الجانب الباكستاني.// انتهى //11:44ت م0034