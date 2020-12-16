الرباط 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند مصادقة مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" برأسمال يقدر ب 15 مليار درهم مغربي، سيضطلع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد المغربي.وتطرقت الصحف إلى تحذيرات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام اجتماعات دورته الافتراضية 105، من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأنروا"، مطالبًا الدول المانحة بسرعة تنفيذ التزاماتها لانتشال الوكالة من أزمتها.وتناقلت الصحف ترحيب السودان بإزالة إسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي أعلن أن هذا القرار سيدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية.كما أخبرت صحف المغرب بقرار الحكومة الصومالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، ودعوتها للدبلوماسيين الكينيين لمغادرة البلاد، على خلفية ما اعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للصومال وخرقا لسيادتها في الآونة الأخيرة.وتناولت صحف الأربعاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على تركيا، عقب شراء أنقرة منظومة الدفاع الروسية اس 400، مشيرة إلى أن تركيا اعتبرت أن القرار سيضر بالعلاقات مع واشنطن.// انتهى //11:47ت م0035