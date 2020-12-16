سكاكا 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز القلب في منطقة الجوف خدماته الصحية لـ 638 مستفيداً، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية.وأوضحت "صحة الجوف" أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 338 مراجعاً، فيما استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 162 مستفيداً، كما تمكّن المركز من إجراء 161 عملية قسطرة قلبية، خلال نفس الفترة، فيما بلغت أعداد الحالات المحولة إلى المركز 108 حالات، وعدد حالات التنويم 300 حالة.// انتهى //11:54ت م0038