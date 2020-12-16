عام / إجراء 161 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب في الجوف
الأربعاء 1442/5/1 هـ الموافق 2020/12/16 م واس
سكاكا 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس
قدّم مركز القلب في منطقة الجوف خدماته الصحية لـ 638 مستفيداً، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضحت "صحة الجوف" أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 338 مراجعاً، فيما استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 162 مستفيداً، كما تمكّن المركز من إجراء 161 عملية قسطرة قلبية، خلال نفس الفترة، فيما بلغت أعداد الحالات المحولة إلى المركز 108 حالات، وعدد حالات التنويم 300 حالة.
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