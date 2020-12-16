السيح 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج، فعاليات حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق".وتهدف الحملة إلى التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم.وتشتمل الحملة على مشاركات توعوية متعددة عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإعلانية في مدينة السيح، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر المواد التوعوية والإرشادية، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.// انتهى //11:57ت م0039