الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض غداً ندوة بعنوان "مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟"، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ما تحظى به اللغة العربية في المملكة والوطن العربي والعالم أجمع من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وذلك من خلال إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.وبين الوهيبي أن اللغة العربية مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، وركن من أركان التنوع الثقافي والحضاري الإنساني، وتتميز بمفرداتها وأساليبها ومعانيها وخطوطها وأشكالها وفنونها النثرية والشعرية، وتضطلع مجامع اللغة العربية بدور مهم في حفظ اللغة العربية الفصحى، وصونها، وفي تعريب المصطلحات العلمية، والقضاء على المشكلات التي تواجه هذا التعريب .ودعا الوهيبي مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات في المنطقة إلى الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والتعريف بدور مجامع اللغة العربية في إحياء استخدام اللغة العربية الفصحى.// انتهى //12:01ت م0040