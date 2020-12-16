الكويت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5584 نقطة بنسبة هبوط بلغت 27ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر237 مليون سهم تمت عبر 10008 صفقات نقدية بقيمة 19ر36 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 67ر4565 نقطة بنسبة هبوط بلغت 58ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر175 مليون سهم تمت عبر 5346 صفقة نقدية بقيمة 9ر12 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر9 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر61 مليون سهم تمت عبر 4662 صفقة بقيمة 2ر23 مليون دينار.// انتهى //13:30ت م0065