بيروت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة حوالي 200 متر ولمدة 4 دقائق ،مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.// انتهى //13:34ت م0067