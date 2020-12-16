عام / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف
الأربعاء 1442/5/1 هـ الموافق 2020/12/16 م واس
جدة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي .
ونوّه الأمير مشعل بن ماجد بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية ودعم لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين .
وبحث سموه مع معاليه سبل جودة الخدمات التنموية ومتطلبات استكمال المشاريع الرئيسية بمحافظة جدة .
من جانبه أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ، مشيرًا معاليه للعمل نحو تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بما يخدم متطلبات المواطنين .
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