جدة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي .ونوّه الأمير مشعل بن ماجد بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية ودعم لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين .وبحث سموه مع معاليه سبل جودة الخدمات التنموية ومتطلبات استكمال المشاريع الرئيسية بمحافظة جدة .من جانبه أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ، مشيرًا معاليه للعمل نحو تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بما يخدم متطلبات المواطنين .// انتهى //13:34ت م0068