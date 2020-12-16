بروكسل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساعتمد السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل ،اليوم ، حزمة من تدبير الطوارئ التي سيتم الركون إليها في حال عدم تسجيل صفقة في مفاوضات البركسيت المستمرة حاليًا مع المملكة المتحدة.وقال مصدر في المجس الوزاري الأوروبي إن حزمة تدابير الطوارئ تضمن تدفق البضائع والسلع والتنقل وكذلك السلامة الجوية وحركة الطيران.ويريد الاتحاد الأوروبي تجنب أي فوضى محتملة مرافقة لعدم التوصل إلى صفقة وبمهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد.ولايزال المفاوضون البريطانيون والأوروبيون يحاولون تذليل عدد من العقبات وتجاوز إشكاليات لا تزال عالقة وتتعلق بملف مصائد الأسماك وتكافؤ الفرص وحكومة أي اتفاق مقبل وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أسبوعين فقط من الآن.// انتهى //13:42ت م0070