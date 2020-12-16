مكة المكرمة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسشهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم، توقيع اتفاقية إطارية بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة البلد الأمين، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص والرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المهندس محمد بن نعمان حابس، وذلك بهدف إيجاد البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمار، وتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى بالعاصمة المقدسة.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للعقارات البلدية المخصصة للاستثمار وإدارة أصولها؛ للوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة ورفع جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.وتضمنت وضع نموذج تشغيلي لإطار العمل بين الطرفين تتمثل محاوره الرئيسية في استثمار بعض الأصول (العقارات البلدية) وإدارتها، وإدارة بعض المشروعات والأنشطة والخدمات البلدية وتنفيذها والإشراف عليها ومراقبتها، وتطوير الآليات والسبل اللازمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة والخدمات البلدية، إضافةً إلى إجراء الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الريادية، والإشراف على تنفيذها.// انتهى //13:44ت م0072