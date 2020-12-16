جنيف 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساختتمت مساء أمس الثلاثاء في جنيف اجتماعات الإصلاحات الاقتصادية الليبية التي استمرت علي مدى يومين ، والتي ستعقد مجددا في يناير القادم.وشارك في الاجتماعات رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز ، ورؤساء مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ومصر ، ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الليبية . بهدف الاتفاق على إصلاحات اقتصادية في ليبيا ، كما شارك ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط ، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين وممثلون عن البنك الدولي.واتفق المشاركون على أنه لا يمكن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي ، وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفاعلية .ورحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتبارا من اليوم .ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف لضمان استقرار العملة الليبية ومكافحة الفساد .كما رحبوا بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بشكل يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن سهولة الحصول علي السيولة في عموم البلاد .وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ، بما في ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام ، وتوفير التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء ليبيا ، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد 19 .وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت المناسب ، لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ، ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط .// انتهى //13:54ت م0077