الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسافتُتِح بجامعة الأميرة نورة اليوم , المعرض الأول للطالبات "فكر" , الذي يهدف إلى إلى عرض مشاريع طالبات قسم تصميم المنتجات لمجموعة من المقررات منها: (مقرر التصميم للحياة اليومية، ومقرر محاكاة الطبيعة، ومقرر النماذج والقوالب، ومقرر علاقة المستخدم بالمنتجات، ومقرر علاقة المستخدم بالمنتجات والتجربة، ومقرر مشاريع التخرج).ويُعد المعرض مجمعا للمصممين والمهتمين في عالم تصميم المنتجات؛ لتبادل الخبرات وعرض التجارب والحلول للمنتجات، والاستفادة من إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول نتاج (الفِكر).وتضمن المعرض أكثر من (50) مشروعًا كحلول إبداعية مدروسة لمشكلات السوق المحلي والعالمي، وفهم احتياجات العملاء ومتطلباتهم بطريقة أكاديمية تشمل جميع العمليات والمفاهيم المتعلقة بتصميم المنتجات الرائدة في المجال التقني والصناعي، مما يساعد في توطين وتمكين الصناعات السعودية.يشار إلى أنّ المعرض يستمر في استقبال زواره خلال يومي الخميس الموافق 2 جمادى أول 1442هـ، والأحد الموافق 5 جمادى اول 1442هـ في الفترة الصباحية.//انتهى//15:21ت م0104