البيضاء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء.و جرى توزيع 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، تشتمل على 810 جاكيتات كبيرة ، و810 جاكيتات صغيرة، و 810 كنزات كبيرة، و810 كنزات صغيرة، و810 بطانيات كبيرة، و810 بطانيات صغيرة، استفاد منها 405 أسر، كما تم توزيع 270 حقيبة شتوية للنازحين في مديرية الزاهر، تشتمل على 540 جاكيتا كبيرا، و540 جاكيتا صغيرا، و540 كنزة كبيرة، و540 كنزة صغيرة، و540 بطانية كبيرة، و540 بطانية صغيرة، استفاد منها 270 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .//انتهى//15:21ت م0105