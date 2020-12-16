أبوجا 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات النيجيرية اليوم تحرير 17 طالبًا من أصل مئات الرهائن المحتجزين لدى جماعة "بوكوحرام" الإرهابية بمحافظة "كاتسينا" شمال غربي البلاد.وكانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت أن مئات الطلاب فُقدوا بعد أن هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في المحافظة يوم الجمعة الماضي.وقال المتحدث باسم شرطة محافظة كاتسينا غامبو عيسى في بيان: إن مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في كانكارا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة كبيرة من جماعة بوكوحرام الذين أطلقوا النار ببنادق أيه كيه – 47.وأشار إلى أنه تم تسليم الطلاب المحررين إلى أسرهم، وأن العمليات لا زالت مستمرة لتحرير الباقين من قبضة الجماعة الإرهابية بغابات "زامفارا" .ولقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم جراء أعمال عنف جماعية شنها تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي منذ عام 2009 في نيجيريا.// انتهى //15:33ت م0107