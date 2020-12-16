لحج 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع التمور للأسر النازحة والمتضررة في مختلف المحافظات اليمنية.وجرى أمس توزيع 910 كراتين من التمور في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 910 من الأسر الأشد احتياجًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5,000 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في اليمن الشقيق//انتهى//15:38ت م0109