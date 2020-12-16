بغداد 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 578916 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12636, فيما تم تسجيل 1766 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513405 حالة, في حين بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 52875 , من بينهم 197 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //15:49ت م0112