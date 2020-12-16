طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسبحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الوضعين الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة بالبلاد.وتركز الاجتماع الذي عُقد في مدينة مصراته اليوم على دعم الولايات المتحدة الحل السياسي، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي على القيام بخطوات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية .وأكد الطرفان أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري، كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصلحة المشتركة.// انتهى //15:50ت م0113