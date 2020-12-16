إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,087 حقيبة شتوية للمعوزين والأسر الفقيرة في إقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6,522 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.حيث جرى توزيع 308 حقيبة في منطقة سوات استفاد منها 1,848 فردًا، و322 حقيبة في منطقة شاتيلا استفاد منها 1,932 فردًا، و457 حقيبة في منطقة شترال استفاد منها 2,742 فردًا.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.// انتهى //16:33ت م0131