الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسقامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية .ويأتي ذلك امتداداً للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحال التجارية، حيث تركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على محال أجهزة الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية والإلكترونيات، التي يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مزاولة نشاطها .وتؤكد الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وتتيح الهيئة قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksa ، أو البريد saip@saip.gov.sa ، أو الرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421 .// انتهى //16:42ت م0135