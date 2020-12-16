الدمام 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تطلقها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الأسبوع المقبل، وتهدف إلى تحقيق الإستدامة في التخطيط والتصميم المعماري الذي يعكس هوية المنطقة الشرقية بأسلوب معاصر.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة خالد القحطاني، أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي , مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومراعاة ملف جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن للترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار ، إضافة إلى مسارات للمشاة والدراجات الهوائية والمرافق العامة ،كما يطل المشروع على شارع تجاري يؤمن دخلاً للمشاريع التجارية التي تعود أرباحها لصيانة وتشغيل الموقع.// انتهى //16:46ت م0140