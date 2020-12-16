الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4 / 5 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .// انتهى //17:08ت م0141