جدة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسنظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، اليوم، ورشة عمل "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي" بالتعاون مع وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج"، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل افتراضية للاتحاد حول "المبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والكوارث".وأوضح مدير الاتحاد المكلف أحمد القرني أن الورش التي يقدمها خبراء دوليون في المحتوى الرقمي تهدف إلى تمكين الإعلاميين من مهارات الإعلام الرقمي عبر التطبيقات الحديثة في ظروف متنوعة لإنتاج مضامين سمعية وبصرية رصينة ومبتكرة.يذكر أن سلسلة الورش التي يقدمها "يونا" بالتعاون مع وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، تأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عقد في 16 مايو 2020، برعاية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات 2200 إعلامي.// انتهى //17:11ت م0144