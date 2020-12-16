الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تقام في الصياهد الجنوبية خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي إلى 14 يناير المقبل، عن تأهل 13 مشاركًا في منافسات كأس النادي (إنتاج) لون الوضح.وشهدت المنافسة تسجيل 34، شارك منهم 28، وتأهل منهم 13، بعد خروج 15 مشاركاً من التحكيم الأوَّلي، ومن المقرر أن تُعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور يوم الجمعة المقبل.وجاء فهيد السبيعي صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية كأبرز المتاهلين إلى جانب كل من تركي بن عذل وخالد العتيبي وسلطان بن حثلين وشبنان الدوسري وعبود المقاطي وفراج السبيعي وفهد السبيعي وفيصل الذيابي ومحمد البقمي ومسعود الهاجري ومشاري الدوسري وملفي السبيعي.// انتهى //18:49ت م0160