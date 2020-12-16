بيروت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 2.02% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 622.05 نقاط.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 76 ألفاً و221 سهماً، بقيمة 568 ألفاً و11 دولاراً أمريكياً، نفذت من خلال 26 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و356 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و227 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:00ت م0162