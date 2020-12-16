الخرطوم 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسزار وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية برئاسة مديرها العام البروفيسور إبراهيم الدخيري اليوم ولاية جنوب دارفور غربي السودان بغرض الوقوف على مشروعات سبل كسب العيش التي تقوم بتنفيذها المنظمة بولايات دارفور مع شركائها من أجل توسيع دائرة الإنتاج عبر جمعيات صغار المزارعين بالتركيز على استخدام التقنيات الحديثة.وقال المدير العام للمنظمة خلال لقائه والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق: إن برنامج تحسين سبل كسب العيش الغرض منه دعم صغار المنتجين بالتقنيات الحديثة وتأهيلهم وتدريبهم على استخدامها، مشيرا إلى أن مشاريع حصاد المياه بالولاية ذات أهمية قصوى في تطوير مشروع سبل كسب العيش، ووعد بتوسيع البرنامج حتى يشمل الكثير من المنتجين، ووصف التجربة بالناجحة وأنهم يعملون على توسيعها لدعم الإنتاج.وقال: إن البلاد تشهد كثيراً من المتغيرات من بينها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يفتح الباب للتقنية والتواصل مع الآخرين لتحقيق مزيد من التطور في القطاع الزراعي، مؤكداً اهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين.// انتهى //19:00ت م0163