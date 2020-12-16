حائل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.وناقش سموه خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، واستعدادات الهيئة في المنطقة.فيما نوه العويسي بما يجده فرع الهيئة من دعم من أمير منطقة حائل وسمو نائبه ، مؤكدا اهتمام الهيئة بتلبية احتياجات المنطقة.// انتهى //19:09ت م0165