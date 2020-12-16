الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستأهل فريق التعاون إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على ضمك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها ضمن دور الـ 16 من المسابقة.وسجل للتعاون الهدف الأول اللاعب "أميسي" عند الدقيقة الثانية، ليضيف زميله "تاوامبا" الهدف الثاني في الدقيقة 75, فيما سجل هدف ضمك اللاعب "زيلايا" عند الدقيقة 90.// انتهى //19:11ت م0166