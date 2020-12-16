الجزائر 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي في 34 محافطة من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا وذلك لمدة 15 يوما.وقال بيان حكومي: إن القرار اتُّخذ بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) والهيئة الصحية.وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وسيتم تكييفها كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب تطور الوضع الوبائي.// انتهى //19:19ت م0168