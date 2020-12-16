الرباط 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسوُضِع اليوم بمدينة مراكش المغربية حجر الأساس للبدء في إنشاء "متحف التراث اللامادي" بالمدينة، بالتعاون بين المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).ويأتي هذا الحدث الثقافي -الذي شارك في انطلاقته المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي- تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين في شهر أكتوبر الماضي للتعريف بتراث وفنون العالم الإسلامي، وتقديم الصورة الحقيقية للحضارة والثقافة الإسلامية من خلال الفن.// انتهى //19:19ت م0169