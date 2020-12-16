عام / وزير الخارجية الأمريكي يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا
الأربعاء 1442/5/1 هـ الموافق 2020/12/16 م واس
واشنطن 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن نتائج الفحوصات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفيروس كورونا جاءت سلبية.
وأوضحت أورتاغوس في بيان صحفي اليوم أن الوزير بومبيو سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.
وأبانت أن الفريق الطبي لوزارة الخارجية يتابع حالة الوزير بومبيو عن كثب.
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19:20ت م
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