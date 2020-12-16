بيشة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأقر مجلس جامعة بيشة تأسيس أقسام طبية وعلمية جديدة في محافظات النماص وبلقرن وتثليث تواكب احتياجات سوق العمل.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة - عن بعد - اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.وأقر المجلس مشروع الهيكلة الجديدة للجامعة المتضمن إضافة أقسام علمية وطبية للكليات الفرعية بمحافظات النماص وبلقرن وتثليث لطرح برامج أكاديمية تواكب احتياج سوق العمل مثل التمريض , بالإضافة الى إقرار إنشاء كلية الشريعة والقانون في المجمع الأكاديمي ببيشة، واعتماد الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم وعدد من الموضوعات.//انتهى//19:20ت م0171