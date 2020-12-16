طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعرب مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي عن قلقه من وجود 21 ألف مرتزق في ليبيا .وأكد شرقي أن الاتحاد الأفريقي يحمل همّا كبيرًا يكمن في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وخروج المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلدانهم.وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع الأمم المتحدة لاسيما بعد انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية .// انتهى //19:22ت م0173