الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسحقق بنك التنمية الاجتماعية نمواً في معدلات تمويله للقروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية لأول مرة في تاريخه، وذلك امتثالاً لاستراتيجية البنك التي تستهدف دعم أنماط العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم القروض الاجتماعية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط البنك المتوافقة مع برامج رؤية 2030 التي تعزز من الإنتاجية وتطوير المحتوى المحلي والاستدامة المالية.ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بهذه المناسبة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على ما يتلقاه بنك التنمية الاجتماعية من دعم غير محدود ، مبيناً أن البنك قدم تمويلاً يفوق الـ 9 مليارات ريال ، منها 5 مليارات للقروض الإنتاجية ، وكل ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على استمرار المسيرة التنموية بما يحقق الاكتفاء المالي والإنتاج التنموي للمواطنين وللمشاريع الصغيرة.من جهته عبر الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، عن خالص شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به البنك ومجلس إدارة البنك ، مؤكداً سعي البنك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لركائزه التي تنطلق من شمول ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الصغيرة وتقديم الخدمات غير المالية ونشر الوعي المالي وثقافة العمل الحر ، وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات، مشيراً إلى أن هذه النجاحات تضاف في سجل البنك الذي يمتد إلى قرابة الـ 50 عامًا، حيث تم في هذه الأعوام تمويل أكثر من 120 مليار ريال، قدمت إلى 2.7 مليون مواطن ومواطنة ، و 180 ألف مشروع .يذكر أن البنك اعتمد في العام الحالي 2020م، 10 مليار ريال ، 60% كانت من نصيب المجالات الإنتاجية، حيث أطلق عدد من المنتجات النوعية والمتخصصة ومنها :"منتج تمويل المنشآت الصغيرة الصحية"، ومنتج "نفاذ" للعمل الحر، وتسريع إجراءات تقديم منتج النقل التشاركي، فيما كان للبنك دور في إطلاق عدد من المبادرات خلال جائحة فيروس كورونا من خلال 12 مبادرة ، شملت تأجيل الأقساط للمنشآت وللأسر المنتجة التي تم تمويلها، استفاد منها أكثر من 12 ألف منشأة و 30 ألف أسرة منتجة ، وكذلك تمويل 4200 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ، والتوسع في التمويل الاجتماعي لمساعدة الأسر في مواجهة تداعيات تلك الأزمة الذي تجاوز عدد مستفيديه 54 ألف مستفيد، ودعم وتمويل أكثر من 115 سيدة عاملة في تطبيقات النقل.// انتهى //19:53ت م0180