القاهرة 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل تفاعلية "عن بعد" تحت عنوان " إدارة الأزمة باستخدام أدوات العلاقات العامة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي" بالتعاون مع المعهد الملكي للعلاقات العامة بإنجلترا CIPR، عبر تطبيق Microsoft Teams بمشاركة وفود عربية من عدة دول.وناقشت الورشة المعتمدة دولياً العديد من المحاور أهمها: كيفية التعامل مع الأزمات عبر "الإنترنت" "قبل – خلال – بعد"، وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تواصل قوية خلال الأزمات، وإستراتيجيات التواصل الفعّال وقت الأزمات، وكيفية تحسين السمعة عبر "الإنترنت"، وسياسة وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل خلال الأزمات، وقواعد العلاقات العامة الرقمية، ومراقبة وتقييم ممارسات العلاقات العامة عبر "الإنترنت".وتأتي الورشة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تعقدها "الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة" للأعضاء في الشبكة والمتخصصين في مجال التواصل والعلاقات العامة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء المتميزين والمؤسسات الدولية المعتبرة.// انتهى //20:46ت م0182